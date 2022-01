Warum Florian Gschwandtner zum Social-Media-Star wider Willen wurde

Auf KURIER-Anfragen reagierte Gschwandtner nicht.

„In so einem Fall spielen möglicherweise mehrere Umstände eine Rolle: Eitelkeit, Spaß und Urlaubsstimmung, Alkohol“, vermutet der Psychologe Dominik Rosenauer. „Ich gehe davon aus, dass Herr Gschwandtner nach einem tollen Tag auf der Piste in einer geselligen Runde tatsächlich nicht an das Morgen gedacht hat und ihm nicht bewusst war, dass er immer noch eine Person des öffentlichen Interesses ist.“

Belohnungszentrum

Der bekannte Unternehmer und Investor ist nicht der erste Prominente, der sich des nächtens um Kopf und Kragen postete und am Morgen danach reumütig um Entschuldigung bitten musste. Unabhängig vom Bekanntheitsgrad sorgen Likes und Kommentare für einen Dopamin-Rausch bei Social-Media-Nutzern, auch der Wunsch nach Zugehörigkeit, Status und Selbstdarstellung ist ein häufiges Motiv.