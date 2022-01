Après-Ski-Video in Kitzbühel: Drohen Wirt und Promi nun Strafverfahren?

Keinen Zweifel mehr gibt es daran, dass die Aufnahmen von einer Après-Ski-Party in einer Kitzbühel Bar tatsächlich am vergangenen Wochenende entstanden sind. Der Wirt hat inzwischen gegenüber der Polizei eingestanden, dass sich die Szenen am Samstag abgespielt haben.

Ihm sei "die Situation entglitten", gab der Betreiber an. Wie die Bezirkshauptmannschaft Kitzbühel nun auf Anfrage mitteilt, prüft sie als Gesundheitsbehörde derzeit rechtliche Schritte.