ÖHV-Präsident zu Apres-Ski: "Das kann man nur übers Geld regeln"

Aus Sicht von Walter Veit, Hotelier aus Obertauern und neuer Präsident der Österreichischen Hoteliervereinigung (ÖHV), ist der neueste Apres-Ski-Skandal aus Kitzbühel ein einziges Ärgernis: „Sieben Mal hat das Nachbarhotel in den vergangenen drei Wochen die Polizei informiert, dass dort gefeiert wird. Passiert ist nichts“, erzählt Veit, was sich im Hintergrund um die Apres-Ski-Bilder abspielt, die Unternehmer Florian Gschwandtner per Social Media in die Welt geschickt hat. Und die so gar nicht mit dem Bild des „sicheren Tourismusstandorts Österreich“ zusammenpassen, von dem Politiker und Touristiker gerne reden. „Das ist ein klares Behördenversagen“, findet Veit.