Urlaubslust trotz Omikron: "Winter hängt dennoch an seidenem Faden"

Das Momentum-Institut scheine also gezielt eine entsprechende Gruppe an Unternehmen für ihre Studie ausgesucht zu haben. Das sei in etwa so, als würde man 100 Bentley-Fahrer fragen, ob sie unter den Folgen der Pandemie leiden und dann Rückschlüsse auf alle anderen ziehen, meint er.

Die Wintersaison, die immerhin für eine Wertschöpfung von mehr als 10 Milliarden Euro im Land sorgt, hängt laut Seeber „an einem seidenen Faden“. Schuld seien die geltenden 2-G- und Sperrstundenregelungen. „Und wenn dann auch noch eine Reisewarnung aus Deutschland kommt, dann gute Nacht“, sagt Seeber.

Aus seiner Sicht sollten sich die österreichischen Politiker ein Beispiel an ihren Schweizer Kollegen nehmen und pragmatischer werden. „Dort haben sie eine Inzidenz von 27.000 und bleiben cool, sie haben noch nie zugesperrt.“

Urlaubslust ungebrochen

Offensichtlich kann nicht einmal Omikron die Urlaubslust trüben. Im Gegenteil. Laut einer Umfrage des Market-Instituts (durchgeführt von 21. bis 28. Dezember 2021), planen 39 Prozent der befragten Österreicher über 16 Jahren diesen Winter einen Urlaub. „Das ist der bis dato höchste Wert“, sagt Studienautor David Pfarrhofer und verweist auf Nachzieheffekte.

Im Urlaubsverhalten gibt es allerdings – wenig überraschend – Änderungen. Gebucht wird noch kurzfristiger und unkomplizierte Stornobedingungen stehen in der Prioritätenliste der Reisenden ganz oben. Dagegen sei die Einhaltung von Abständen und das Tragen von Masken – beides vor zwei Jahren für viele noch undenkbar – mittlerweile gelernt. In der Umfrage bestätigen auch 87 Prozent der befragten Gastgeber, dass Gäste bereit sind, Einschränkungen und Regeln zu akzeptieren.

Laut der Umfrage hat übrigens etwa die Hälfte der Tourismusbetriebe in den vergangenen Monate um eine Wirtschaftshilfe angesucht. „Jeder zweite von ihnen sagt, dass die Antragsstellung vom Aufwand her zwischen einer Diplomarbeit und einer Dissertation angesiedelt ist“, spielt Pfarrhofer auf die damit verbundene Bürokratie an.