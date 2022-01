Kommt jetzt die Impfpflicht am Arbeitsplatz?

Dieser hat kürzlich erklärt, dass er eine allgemeine Impfpflicht im Beruf nicht für umsetzbar hält. Würde sie eingeführt, würden alle Ungeimpften nicht nur den Arbeitsplatz, sondern auch die Unterstützungsleistungen verlieren. Denn Arbeitslosengeld erhält nur, wer dem Arbeitsmarkt zur Verfügung steht.

Die Sozialpartner und die Industriellenvereinigung haben sich ebenfalls gegen eine 2-G-Pflicht am Arbeitsplatz ausgesprochen. "Schon 3G am Arbeitsplatz ist für viele Betriebe sehr herausfordernd, eine Reduktion auf 2G ist nicht praktikabel", so etwa WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf im Dezember. "Dadurch würde nicht nur vielen Arbeitnehmern die Erwerbsgrundlage entzogen, sondern Betriebe müssten auch auf dringend benötigte Mitarbeiter verzichten. Das wäre angesichts der ohnehin schon angespannten Fachkräfte-Situation kontraproduktiv."