Das Slot-Problem betreffe nicht nur die AUA, sondern alle Airlines in Wien oder auf anderen zentralen Flughäfen, wo Slots knapp sind und die Airlines diese nicht verlieren wollen. Vor allem Low-Cost-Carrier würden auf diese Slots spitzen. Besonders wertvoll sind die Slots auf Drehkreuz-Flughäfen wie Wien, Frankfurt, Paris oder Amsterdam vor allem zu Spitzenzeiten wie in der Früh und am Abend. Es kommt dort zu Belastungsspitzen, weil viele Passagiere auf Anschlussflüge umsteigen. Damit das gut funktioniert, muss es in einem engen Zeitrahmen geschehen.

Zurück zum Flughafen Wien. „Dass die Auslastung während der Corona-Krise teilweise niedriger ist als noch vor der Krise, ist richtig, aber von Leerflügen kann hier keine Rede sein“, sagt Flughafen-Sprecher Peter Kleemann. Die durchschnittliche Auslastung (Sitzladefaktor) der Flüge ab Wien von Jänner bis September 2021 lag bei 64 Prozent, vor der Krise 2019 bei 77,5 Prozent.