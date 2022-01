Wo die Wohnzimmer-Tests wieder erlaubt sind und wo nicht

Oberösterreich

Angesichts der hohen Infektionszahlen gerät das PCR-Testsystem an seine Grenzen. Am Freitag begann das Land daher mit der Auslieferung von drei Millionen Antigen-Wohnzimmertests an die Städte und Gemeinden, weitere drei Millionen sollen später folgen. Die Bürger können die Tests ab Anfang kommender Woche - je fünf Stück pro Haushalt - in den Gemeinden und Städten abholen. Die Testplattform www.selbsttest.ooe.gv.at ist bereits seit Freitag online. Damit können auch Wohnzimmertests, die man aus der letzten Phase noch zu Hause hat, genutzt werden.