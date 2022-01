Kärnten: Kein Freitesten mehr möglich

Dies sei auch eine Vorsichtsmaßnahme, um die kritische Infrastruktur nicht zu überlasten. Zurzeit mache Omikron 98 Prozent des Infektionsgeschehens in Kärnten aus und das Prognosekriterium rechnet mit fast einer Verdoppelung der Inzidenz auf 1828 bis zum 27. Jänner.

Weiters kündigte Kurath an, dass die Online-Plattform für die Wohnzimmertests am Samstag starten soll. Damit gibt es dann auch in Kärnten wieder die Möglichkeit die Wohnzimmertest für 3G-Bereiche wie den Arbeitsplatz zu benutzen. Unklar war vorerst noch, wann das Land wieder Antigentests zur Verfügung stellen würde. Dies sei aber geplant, bis dahin müsse man mit den alten Tests auskommen, die man eventuell noch Zuhause habe, so Kurath.