Positiver Covid-Test: Muss ich mich krank melden?

Omikron zieht weiter Kreise durch die Arbeitswelt. Schon mehr als 300.000 Arbeitskräfte befinden sich wegen einer Infektion in Quarantäne bzw. behördlicher Absonderung, täglich werden es mehr. Das wirft viele praktische Fragen auf. Was ist eigentlich zu tun, wenn der Covid-Test positiv ist? Und was darf der Arbeitgeber anordnen? Die wichtigsten Antworten:

Was ist zu tun, wenn ich einen positiven Covid-Test habe?

Sofern ein positives Testergebnis nicht automatisch an die Gesundheitsbehörde weitergegeben wird (z.B. Alles gurgelt in Wien) unverzüglich die Hotline 1450 wählen, die direkt an die Gesundheitsbehörde weiterleitet. Diese stellt in Folge - zunächst mündlich - einen Quarantäne- bzw. Absonderungsbescheid aus. Sowohl der Verdacht als auch die tatsächliche Infektion können nach Epidemiegesetz eine Absonderung begründen. Die schriftliche Bestätigung sollte innerhalb von 48 Stunden kommen, kann aber auch verspätet sein.

Muss ich dem Arbeitgeber eine Covid-19-Infektion melden?

Ja. Dem Arbeitgeber muss ein positiver Covid-19-Test in jedem Fall gemeldet werden. Sobald ein Quarantänebescheid ausgestellt ist, liegt auch eine Dienstverhinderung vor. Der Arbeitgeber erhält dann die Entgeltfortzahlung vom Bund ersetzt (siehe unten).