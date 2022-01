Arbeiten trotz Infektion? Was aktuell gilt

Kann im Betrieb 2-G- oder 2-G+ einfach über Nacht eingeführt werden?

Ja. Strengere Maßnahmen als 3-G müssen aber gut begründet sein. „Grundsätzlich gilt die 3-G-Regel und daher sind geimpft, genesen oder getestet als gleichwertig zu betrachten“, sagt Pöschl. Die Verschärfung kann auch nur für einzelne Bereiche bzw. Beschäftigte gelten. So kann z.B. 2-G-+ für alle angeordnet werden, die nicht im Homeoffice arbeiten können. Die Anordnung sollte schriftlich vorliegen und klar kommuniziert werden.

Wie muss eine 2-G- oder 2-G+-Pflicht vom Arbeitgeber begründet werden?

Eine Begründung hänge vom Einzelfall ab und könne mannigfaltig sein, so Körber-Risak: Etwa, wo mit alten, kranken oder sehr jungen Menschen und/oder Ungeimpften gearbeitet wird – also Spitäler, Bildungseinrichtungen oder Pflege. Auch das Arbeiten in Großraumbüros, Fabriken oder in der Gastronomie, wo der Kontakt mit anderen Menschen sehr eng ist, könnte eine Begründung sein.

Kann der Arbeitgeber auch eine generelle Impfpflicht im Betrieb anordnen?

Es gilt die gesetzliche Impfpflicht für alle mit Wohnsitz in Österreich, aber am Arbeitsplatz grundsätzlich weiter 3-G mit Ausnahmen. Die AUA ist bereits vorgeprescht und hat eine Impfpflicht für das fliegende Personal angeordnet. Dies muss über den Arbeitsvertrag erfolgen. „Eine Impfung anordnen darf der Arbeitgeber nicht. Er kann aber Neueinstellungen von der Impfung abhängig machen oder Änderungskündigungen vornehmen“, stellt Pöschl klar. Er gibt zu Bedenken, dass sich viele Menschen aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können.

Wenn ein Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin die Impfung trotz gesetzlicher Impfpflicht verweigert und bestraft wird, kann er oder sie deshalb entlassen werden?

Gegen die Impfpflicht zu verstoßen ist strafbar, könnte einen Vertrauensbruch und damit Entlassungsgrund darstellen. Laut Pöschl muss es aber einen Arbeitsplatz-Bezug geben, etwa wenn es sich um eine Führungskraft handelt.