Omikron bringt Contact Tracing ans Limit: Länder schränken ein

"Das neue Prozedere dient zur Absicherung der Versorgung in Schlüsselbereichen und zur noch rascheren Absonderung positiv getester Personen", begründete die oberösterreichische Vizelandeshauptfrau Christine Haberlander (ÖVP) am Montag. Sie fordert jedoch weitere Maßnahmen von der Bundesregierung: So sollte die Quarantäne positiv Getester, die bereits dreifach geimpft sind, automatisch nach fünf Tagen enden - das würde das behördliche Freitesten erleichtern. "Expertinnen und Experten sollen die Daten zur Infektiosität prüfen und beraten, ob die vor vielen Monaten festgelegten Regeln bei dieser Virus-Variante noch adäquat sind", betonte Haberlander.

Mit Gurgeltest aus der Qurantäne

Kärnten beispielsweise hat das behördliche Freitesten von Kopntaktpersonen abseits Mitarbeiter kritischer Infrakstruktur schon streichen müssen - dafür gäbe es keine Ressourcen mehr, hieß es vergangene Woche. Die Betroffenen müssen also zehn Tage in Quarantäne bleiben und können sich nicht nach fünf Tagen freitesten. Die Steiermark geht einen anderen Weg, um genau dieses Problem zu verhindern: Am Mittwoch, 26. Jänner, 12 Uhr, geht ein neues Portal online: Auf www.covid.stmk.gv.at kann man sich mit Hilfe eines Heimgurgeltestes nach fünf Tagen freitesten, das gilt für Kontaktpersonen wie positiv Getestete. Die Aufhebung der Quarantäne erfolgt dann mit SMS auf das Handy.

Aber Achtung: Das sich behördlich abgesonderte Menschen nicht an Teststraßen oder in Apotheken testen lassen dürfen, sind ausschließlich Heimgurgeltests zur Freitestung erlauibt, hieß es am Montag seitens des Landes.