Wenn Österreichs Test-System krachen geht

Ausnahmen gibt es nur für „Schlüsselpersonal der kritischen Infrastruktur“, betont Kurath, während sich Wirtschaftsvertreter diese Vorgangsweise wegen der drohenden Personalknappheit nicht gefallen lassen wollen. „Ein neuerliches Armutszeugnis für das seit Monaten mangelhafte und von uns immer wieder beanstandete PCR-Testangebot des Landes“, kritisiert Wirtschaftskammer-Präsident Jürgen Mandl.

Laut Kurath wird nun aber daran gearbeitet, dass in den nächsten Tagen das Freitesten von Kontaktpersonen mittels PCR-Gurgeltests möglich ist.

Die Steiermark hat zwar noch keinen Engpass, bastelt aber an einer Notlösung. Bis kommende Woche soll eine Online-Plattform aufgebaut sein, in der jede isolierte Kontaktperson Gurgeltests oder PCR-Tests von Teststraßen und Apotheken zum Freitesten hochladen kann. In Oberösterreich bekommen Verdachtsfälle bereits beim behördlichen PCR-Test ein Gurgel-Testset fürs spätere Freitesten mit.