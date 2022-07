Biden aus Isolation: "Fühle mich viel besser als ich klinge" + SPÖ gegen Quarantäne-Aus

In Vorarlberg ist die Corona-Lage derzeit stabil. In Hinblick auf den Herbst sei man "weder ängstlich, noch sorglos", so Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher (ÖVP) am Freitag. Man sei weiter auf die Unterstützung der Bevölkerung angewiesen, um die Lage beherrschbar zu halten. Die Situation in den Spitälern bezeichneten die Verantwortlichen als "angespannt, aber stabil". Rüscher erneuerte die Forderung nach einem Ende der Absonderung hin zu einer "Krankenstandsregelung".

Die Sieben-Tage-Inzidenz liege derzeit laut den Testungen bei etwa 790, laut dem Abwassermonitoring aber eher bei 2.000 bis 3.000, so Rüscher. Die vom Bund geplante Reduktion würde für Vorarlberg bedeuten, dass nur mehr drei der bisher sechs Kläranlagen beobachtet werden könnten. Um weiter einen guten Einblick ins Infektionsgeschehen zu haben, werde man das Abwassermonitoring daher in gewohnter Weise beibehalten. Über das Ende des Absonderungsmanagements sei man derzeit in intensiven Gesprächen mit dem Bund, sie rechne mit diesem Schritt in den nächsten Wochen, so Rüscher.

Rüscher appellierte neuerlich, die Grundimmunisierung abzuschließen. Über einen vierten Stich als Auffrischung solle jeder selbst entscheiden. Derzeit würden 400 bis 800 Impfungen wöchentlich verabreicht, es gebe steigendes Interesse. Vorarlberg impft im niedergelassenen Bereich und mit mobilen Teams. Vor Schulanfang wird das Land eine Kinder-Impfwoche anbieten.