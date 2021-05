Ärzte und Pflegepersonal erhalten 500 Euro Corona-Bonus + 40 Corona-Demos in Wien

In der Bundeshauptstadt Wien scheint sich die Lage rund um die Coronavirus-Infektionen im Moment zu entspannen: Der medizinische Krisenstab der Stadt vermeldete am Samstag erstmals seit langer Zeit wieder weniger als 100 Neuinfektionen, konkret sind es 48. Dabei handelt es sich um einen u.a. von Doppelmeldungen datenbereinigten Wert. Tatsächlich eingemeldet wurden am gestrigen Freitag 110 positive Befunde.

Auch was die aktiven Fälle angeht, so gab es einen deutlichen Rückgang unter die 1.000er-Marke: Im Moment laborieren 772 Personen an einer Coronavirus-Infektion, wurde in einer Aussendung mitgeteilt. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie in der Bundeshauptstadt 137.177 positive bestätigte Testungen und 2.283 Todesfälle aufgrund von bzw. an den Folgen von Covid-19 dokumentiert. Wieder genesen sind 134.122. Am gestrigen Freitag wurden in Wien insgesamt 106.717 Testbefunde eingemeldet. Davon waren 39.379 PCR-Tests und 67.338 Antigen-Schnelltests.

291 Personen müssen derzeit aufgrund von Covid-19 in einem Krankenhaus behandelt werden, um 19 weniger als am gestrigen Freitag (plus sieben Prozent). Im Wochenvergleich gab es einen deutlichen Rückgang, um 93 Patientinnen bzw. Patienten (minus 24,2 Prozent).

Auf Intensivstationen müssen 107 Menschen versorgt werden. Das sind um drei weniger als am Freitag (minus 2,7 Prozent).