Über eine Million Menschen in Österreich voll immunisiert

Am höchsten ist die Durchimpfungsrate - zumindest eine Dosis wurde verabreicht - im Burgenland mit 35,4 Prozent. In Vorarlberg sind 34,5 Prozent der Bevölkerung zumindest einmal geimpft, in Tirol 34,1 Prozent. Nach Kärnten (33,8), Oberösterreich (30,7), Salzburg (30,2), der Steiermark (29,9) und Niederösterreich (29,7) bildet Wien das Schlusslicht mit einer Durchimpfungsrate von 28,1 Prozent.

Die meisten voll immunisierten Einwohner gibt es in Tirol, hier haben 15,7 Prozent der Bevölkerung den vollen Impfschutz. Tirol hatte jedoch von der EU ein Sonderkontingent von 100.000 Biontech-Dosen erhalten. In Niederösterreich sind 14,2 Prozent voll geschützt. Die wenigsten Einwohner, die voll immunisiert sind, gibt es in der Steiermark. Hier haben bisher nur 8,6 Prozent beide erforderlichen Dosen bzw. die notwendige EInmal-Impfung von Johnson & Johnson erhalten.