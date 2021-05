Schule öffnet ab 17. Mai: Die wichtigsten Fragen und Antworten

Findet Sportunterricht statt?

Ja, das hat er auch bisher schon. Nach wie vor soll nach Möglichkeit im Freien geturnt werden, Masken sind nicht erforderlich. Kontaktsportarten wie Ball- oder Teamsportarten sowie Übungen mit Kontakt (zB. Helfen und Sichern) sind aber nur dann erlaubt, wenn der Zweimeter-Abstand nur kurzfristig unterschritten wird. In jenen Klassen, in denen Schwimmen am Lehrplan steht, ist diese Sportart prioritär zu behandeln - es sollen also Schwimmeinheiten möglichst nachgeholt werden.

Wie sieht es mit dem Sitzenbleiben aus?

Hier gilt praktisch die gleiche Regelung wie im Vorjahr. Mit einem einzigen Fünfer dürfen Schüler automatisch ins nächste Schuljahr aufsteigen. Eine Ausnahme gibt es nur, wenn das betreffende Fach schon im Vorjahr negativ beurteilt wurde. Bei zwei oder mehr Fünfern kann die Lehrer-Konferenz ebenfalls den Aufstieg zulassen (auch in diesem Fall aber nur, wenn diese Fächer im Vorjahr positiv abgeschlossen wurden). Ganz grundsätzlich nicht möglich ist ein Aufstieg mit "Fleck" in "auslaufenden" Fächern - also solchen, die in späteren Schuljahren nicht mehr am Stundenplan stehen.