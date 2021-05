Corona-"Panini-Sticker" für die Schulen

Am kommenden Montag (17. Mai) kehren die Schulen nach Phasen des Distance Learnings und des Schichtunterrichts in den Vollbetrieb zurück.

Künftig sollen sich alle Schüler dreimal wöchentlich - also alle 48 Stunden - testen. Pro Woche werden so mehr als drei Millionen Tests durchgeführt. Als Nachweis gilt ein Testpass: Wer negativ getestet ist, klebt am Testtag einen Sticker in den Pass. Der Test gilt dann 48 Stunden lang, etwa für Besuche beim Friseur, in der Pizzeria, im Eissalon oder in der Tanzschule. Es sei so etwas wie ein "Panini-Album", meinte Bildungsminister Faßmann in Anspielung auf die beliebten Stickersammelhefte für Fußballfans.