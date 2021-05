Drei Fälle der indischen Corona-Mutation im Burgenland bestätigt

Bei der indischen Virus-Variante B.1.617 handelt es sich um eine Kombination der Mutationen aus Großbritannien und Südafrika. Noch ist unklar, ob diese Form tödlicher als bisherige Mutationen ist. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) deuten vorläufige Studienergebnisse darauf hin, dass sich B.1.617 schneller ausbreite als andere in Indien zirkulierende Corona-Varianten.

Zusätzlich zu den bestätigten Fällen in Burgenland und Salzburg gab es in den Bundesländern Niederösterreich und Tirol bisher Verdachtsfälle auf die indische Mutation. Erst heute, Dienstag kam erstmals in Tirol ein Verdachtsfall auf.