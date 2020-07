119 Neuinfektionen in Österreich; St. Wolfgang: 62 Fälle, 18 Betriebe betroffen

In Italien regt sich Widerstand gegen die Maskenpflicht. Angeführt wird der Protest von Ex-Innenminister Matteo Salvini, der sich am Montag bei einem Symposium zum Thema "Covid-19 in Italien zwischen Medien, Wissenschaft und Recht" im Senat in Rom der Maskenpflicht widersetzte.

"Ich habe keinen Mundschutz und ich trage ihn auch nicht", sagte Salvini trotzig. Als ihm ein Mitarbeiter einen Mundschutz mit den Farben der italienischen Flagge überreichte, weigerte sich Salvini, diesen aufzusetzen.

Auch der Veranstalter des Symposiums, der bekannte Parlamentarier und Kunstexperte Vittorio Sgarbi, trug keinen Mundschutz, der in Italien in geschlossenen Räumen Plicht ist, wenn man die Abstandsregeln nicht einhalten kann. Sgarbi zählt zu den schärfsten Kritikern der von der Regierung um Premier Giuseppe Conte ergriffenen Hygiene- und Vorbeugungsmaßnahmen.

Per Skype schaltete sich beim Symposium im Senat der namhafte Virologe und Leiter der Abteilung für Intensivtherapien der San-Raffaele-Klinik in Mailand, Alberto Zangrillo, ein. Seiner Ansicht nach existiere Covid-19 vom klinischen Standpunkt betrachtet in Italien nicht mehr. Aus den Abstrichen, die in den vergangenen Wochen durchgeführt wurden, gehe klar hervor, dass die Virulenz des Covid-19 minimal sei. Der Experte beschuldigte die Regierung um Premier Giuseppe Conte, sich von Virologen beraten zu lassen, "die das Land lahmgelegt und die Italiener terrorisiert" hätten.