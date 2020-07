Ab Montag gilt Maskenpflicht in den Amtsstuben

Die aktuellen Corona-Entwicklungen sind aber auch am Flughafen Wien-Schwechat ein Thema – insbesondere die neuen Einreisebestimmungen (Österreicher und EU-Bürger, die aus Risikogebieten wie dem Westbalkan oder den USA kommen, dürfen nur mit negativem Test einreisen. Drittstaatsangehörige überhaupt nur noch in Ausnahmefällen – der KURIER berichtete). Man begrüße die neuen Regeln, heißt es vom Airport-Management.

„Die neuen, klaren Regeln zur Einreise in Österreich gewährleisten größtmögliche Sicherheit durch eine rasche Virus-Früherkennung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der derzeit bestmöglichen Reisefreiheit“, erklärt Günther Ofner, Vorstand der Flughafen Wien AG.

Testergebnis nach drei bis sechs Stunden

Um „alles Notwendige dazu beitragen, dass Passagiere bereits am Airport rasch und unkompliziert einen PCR-Test machen können“, erweitere der Flughafen die Öffnungszeiten seines Testangebots. Um die notwendige Quarantäne so kurz wie möglich zu halten, werde das Testergebnis im Durchschnitt schon nach drei bis sechs Stunden vorliegen und elektronisch an die Betroffenen übermittelt.

Damit ankommende Reisende rasch einen PCR-Test machen können, erweitert der Flughafen Wien die Öffnungszeiten für sein Testangebot: Ab 1. August können täglich von 7 Uhr bis 20 Uhr PCR-Tests im Health Center Vienna Airport im Office Park 3 gemacht werden. Bei Bedarf auch darüber hinaus.

Insgesamt wurden in NÖ bis dato 147.253 Covid-Tests durchgeführt (Stand Sonntagnachmittag). 3.295 Personen wurden positiv getestet, 2.936 sind bis dato genesen. Todesopfer gab es 105.