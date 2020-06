Corona-Antikörpertest-Studie in Niederösterreich geplant

In Reichenau a. d. Rax (Bezirk Neunkirchen) wird in Sachen Coronavirus eine Antikörpertest-Studie in Angriff genommen. Ab dem 20. Juni finden nach Angaben aus dem Büro von Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) vom Dienstag unter der Federführung der Sanitätsbehörde des Landes entsprechende Untersuchungen statt.

Wie auch "Heute" online berichtete, sind alle Hauptwohnsitzer der Marktgemeinde aufgerufen, sich auf freiwilliger Basis einem Antikörpertest zu unterziehen. Die Teilnahme ist kostenlos.