Corona: Keine flächendeckenden Tests in Handels-, Paket- und Fastfoodbranche

Auch DPD Österreich plant „aus derzeitiger Sicht keine flächendeckenden Testungen, sondern nur im Anlassfall bei Infektionsverdacht - in enger Zusammenarbeit mit den Behörden“. Wie in anderen Unternehmen auch werde „stattdessen auf die flächendeckende und strenge Einhaltung aller in unseren Standorten eingeführten Hygiene-, Schutz- und Präventionsmaßnahmen gesetzt“.

Großflächige Tests würden nur Sinn machen, wenn diese regelmäßig und in sehr kurzen Abständen bei jedem einzelnen Mitarbeiter durchgeführt würden. „Solange es also keinen einfachen, kostengünstigen und sicheren Schnell-Test gibt, der massentauglich ist, wird eine großflächige, laufende Testung in der Praxis nicht möglich sein.“

Auch im Handel keine flächendeckenden Tests

Im Handel schaut es gleich aus. So seien bei Spar (Spar, Interspar, Eurospar) "aktuell keine flächendeckenden Corona-Tests geplant", hieß es von einer Unternehmenssprecherin. Bisher seien solche nicht nötig gewesen. "Für die Zukunft entscheiden wir das kurzfristig, sollte es aus irgendeinem Grund nötig sein." Auch bei Rewe ( Billa, Merkur, Bipa, Adeg, Penny, Sutterlüty) "ist aus heutiger Sicht dazu von unserer Seite nichts geplant. Sollte sich die Gesamtlage ändern kann es aber sein, dass wir das - auch kurzfristig - anders bewerten". Letzteres sei aber "nur hypothetisch", so eine Sprecherin.