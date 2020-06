USA: Mehr als zwei Millionen Infizierte; Blutwerte erlauben Prognose

In Italien sind von Dienstag auf Mittwoch 71 Menschen nach einer Infektion mit SARS-CoV-2 gestorben. In den vorangegangenen 24 Stunden waren es 79 gewesen, teilte das italienische Gesundheitsministerium mit. 202 Neuinfektionen wurden gemeldet, am Vortag waren es 283 gewesen.

Insgesamt sind 34.114 Menschen seit Ausbruch der Pandemie am 20. Februar mit oder am Coronavirus in Italien gestorben. Die Zahl der noch aktiv Infizierten fiel am Mittwoch auf 31.710. Die Zahl der in den Spitälern behandelten Covid-19-Patienten sank auf 4.320, 249 Personen waren auf Intensivstationen. Am Höhepunkt der Epidemie waren noch 4.000 Personen auf den Intensivstationen des Landes gelegen. Die Zahl der Menschen in Heimquarantäne sank auf 27.141 Personen, 169.939 Corona-Infizierte gelten als genesen.