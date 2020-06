Mehr als 108.000 Anträge für Wiener Taxigutscheine

Für die Wiener Taxigutscheine für Personen über 65 Jahre sind bereits 108.500 Anträge eingelangt. Das hat Finanzstadtrat Peter Hanke (SPÖ) am Donnerstag via Aussendung betont - nachdem die Neos zuvor die Aktion als "Flop" bezeichnet hatten. Die Gutscheine in der Höhe von insgesamt rund 5,5 Mio. Euro seien per Post zugestellt worden.

Auch ende die Aktion noch nicht, da die Einlösung noch bis Ende Oktober möglich ist, wurde versichert. Lediglich die Antragsfrist ist verstrichen. Die Bons in der Höhe von 50 Euro pro Person konnten bis Ende Mai angefordert werden. Bereits verwendet und in Rechnung gestellt wurden demnach Gutscheine in der Höhe von 1,5 Mio. Euro.