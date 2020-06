Corona ist nun ein Fall fürs Höchstgericht

Die Fälle umfassen grob gesagt fünf Themenfelder:

Ersatz des Verdienstentganges für Betriebe, für die ein Betretungsverbot erlassen wurde

Vor allem Tiroler Hoteliers ärgern sich, denn: Das Covid-19-Maßnahmengesetz sieht im Gegensatz zu Schließungen nach dem Epidemiegesetz keine Entschädigung vor.

Covid-19 ist für das Epidemiegesetz und entsprechende Entschädigungen allerdings eine Nummer zu groß, meint Verfassungsjurist Bernd-Christian Funk: „Da reden wir von einer völlig anderen Dimension.“ Er sieht Argumente dafür und dagegen, eine verfassungsrechtliche Rüge möglich.

Betretungsverbot für öffentliche Orte

Jurist Alfred Noll (ehemals Liste Pilz) hat im April darauf aufmerksam gemacht: Im Corona-Maßnahmengesetz ist von einem Betretungsverbot bestimmter Orte die Rede. In der Verordnung wurden dann öffentliche Orte untersagt – also de facto alle, bis auf wenige Ausnahmen.

Ein kleiner, feiner und gleichzeitig gewaltiger Unterschied. „Verbote in so einer Tragweite müssen präzise bestimmt sein. Die Judikatur ist in solchen Sachen penibel“, sagt Jurist Funk.