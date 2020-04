Corona-Strafen: Viele Anzeigen, aber (noch) wenige Beschwerden

„Diese drei Wochen schmerzen vor allem in meiner Branche, da wir in dieser Zeit 20 Prozent unseres Jahresumsatzes machen“, sagt Fischer. Er wäre bereit gewesen, seine Verkaufsfläche auf unter 400 m² zu reduzieren – das wurde in der Verordnung verboten.

"Risiko ist geringer als im Baumarkt"

Außerdem sei bei ihm das Ansteckungsrisiko geringer als etwa im Baumarkt: „Wenn Kunden um ein Motorrad stehen, halten sie mehr Abstand, als wenn sie um eine Packung Dübel stehen.“ Er verstehe, dass Fehler passieren, aber das sei eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes.

Außerdem hätte man ohne Beschwerde nachher keinen Anspruch auf zivilrechtlichen Schadenersatz, sollte die Verordnung gekippt werden, merkt Gerald Zimmermann, Chef der Schuhhandelskette CCC, an. Seine Geschäfte haben im Schnitt 430 m². Er durfte nicht öffnen, während die Konkurrenz schon Schuhe verkauft. Auch er bereitet eine Beschwerde vor.