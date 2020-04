Auch Prostitution ab dem 1. Mai wieder erlaubt

Mit dem Stichtag 1. Mai dürfen alle Dienstleister wieder ihre Pforten öffnen. Doch damit sind nicht nur Friseur- oder Kosmetikbetriebe gemeint, sondern das betrifft auch das Rotlicht. Denn die Prostituierten sind rein rechtlich gesehen Dienstleister, wie etwa auch seriöse Masseure und Masseusen.

Das dürfte selbst das älteste Gewerbe ziemlich überraschen, wälzen diese doch derzeit gar keine großen Aufsperrpläne, wie man hört. Offenbar wird momentan sogar an kuriosen Projekten gearbeitet, so gibt es die Idee, die Etablissements zu Lokalen mit sexy Bedienung umzuwandeln - das ist etwa die Geschäftsidee der Restaurant-Kette Hooters, die in den Neunziger-Jahren groß aktiv war.

Doch derzeit schaut es so aus, dass ohnehin alle Beschränkungen im Rotlicht fallen. Auch aus Polizeikreisen heißt es gegenüber dem KURIER, dass es dann keine rechtliche Handhabe gegen eine Öffnung gibt. Doch das sorgt in Zeiten von Corona eher für Kopfschütteln bei den Ermittlern, kann doch gerade in diesem Bereich eine neuerliche Ausbreitung am wenigsten verhindert werden. Apres-Ski in Ischgl sei dagegen ein Kindergeburtstag.