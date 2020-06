Großbritannien: Auf Einreise folgt jetzt Quarantäne

Wer ab heute, Montag, nach Großbritannien einreist, muss sich nach der Ankunft in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Damit solle eine zweite Welle von CoV-Infektionen verhindert werden. "Wir alle möchten so schnell wie möglich wieder zur Normalität zurückkehren. Aber das kann nicht auf Kosten von Menschenleben gehen", teilte Innenministerin Priti Patel am Montag mit.

Die Maßnahme gilt sowohl für Touristen, britische Bürger als auch Menschen mit Aufenthaltsstatus in Großbritannien. Egal ist auch, wie sei einreisen - ob per Flugzeug, Bahn oder Fähre. Ausgenommen sind nur wenige Berufsgruppen wie Lastwagenfahrer, medizinisches Personal und Erntehelfer sowie Reisende aus Irland, der Isle of Man und den Kanalinseln.