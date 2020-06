"Die Polen haben vergessen, dass wir hier eine Pandemie haben"

„Wir werden wohl wieder Einschränkungen einführen. Die Polen haben vergessen, dass wir hier eine Epidemie haben.“ Mit diesen Worten versetzte am Dienstag der polnischen Gesundheitsminister Lukasz Szumowski der Lockerungslaune seiner Landsleute einen Dämpfer.

Obwohl in Polen weiterhin Maskenpflicht in den Geschäften herrscht, sind viele Menschen ohne Gesichtsschutz unterwegs, halten keinen Abstand , es herrscht eine Stimmung, als ob das Schlimmste der Covid-19-Krise überstanden sei. Doch seit Tagen steigen in Polen die Fallzahlen, am Wochenende und Montag wurde der Rekordwert von 599 Neu-Infizierten gemessen. Szumowski erklärt dies auch mit der Region Schlesien – die 50.000 Tests, die im Bergbau umgesetzt wurden, hätten die hohen Zahlen bewirkt.