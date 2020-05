Polen verschiebt Präsidentenwahl

Polen wird die für den 10. Mai geplante Präsidentenwahl verschieben. Dies teilten die Vorsitzenden der beiden Regierungsfraktionen, Jaroslaw Kaczynski und Jaroslaw Gowin, am Mittwochabend mit. Wenn der Oberste Gerichtshof die dann an diesem Tage nicht abgehaltene Wahl für ungültig erklärt habe, werde man einen neuen Termin festlegen, so Kaczynski.

Kaczynski und Gowin äußerten sich wenige Stunden, bevor das Parlament die Durchführung des Urnenganges als Briefwahl beschließen sollte. Die Opposition hatte dies abgelehnt und darauf verwiesen, dass wegen der Coronakrise auch kein Wahlkampf möglich gewesen sei.