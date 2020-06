Pandemie: Wien zu einem der sichersten europäischen Reiseziele gekürt

Unter den empfohlenen Regionen und Städten finden sich unter anderem auch Tiflis, die Hauptstadt von Georgien, die griechische Insel Korfu oder Cavtat, eine Ortschaft in Kroatien.

Sicher und umweltfreundlich

Wien, so die Begründung von European Best Destinations, werde das ganze Jahr über von Reisenden besucht, "die ein sicheres und friedliches Reiseziel suchen".

So sei die Rate der Straftaten bis zu dreimal niedriger als in anderen europäischen Hauptstädten. "Mit vielen Parks und umweltfreundlichen Verkehrsmitteln ist Wien eine der Städte mit der besten Lebensqualität in Europa. Es ist ein guter Kompromiss für Städtereisende und Naturliebhaber", heißt es weiter.

Kettner: "In Zeiten von Covid-19 betonen wir umso mehr, dass die grünste Stadt der Welt genügend Raum, ein Plus an Abstand, Sicherheit und Hygienestandards bietet."