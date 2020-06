Corona lässt Steuereinnahmen drastisch einbrechen

Die Corona-Krise wirbelt die Staatsfinanzen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß durcheinander. So weit so bekannt.

Die Finanzierung der riesigen Hilfspakete wird den Staat, seine Akteure und wohl jeden einzelnen Bürger noch lange vor eine gewaltige Herausforderung stellen. Das kommt vor allem daher, dass gleichzeitig mit den Milliarden an nötigen Hilfsmaßnahmen - also Zusatzausgaben - die Steuereinnahmen des Staates wegbrechen. Wie rasch und massiv das geschieht, zeigen nun erste Daten für den April.

Wie der wirtschaftsliberale Think tank Agenda Austria am Montag veröffentlichte, gingen die Einnahmen der Umsatzsteuer im April dieses Jahres verglichen mit April 2019 um mehr als 600 Millionen Euro zurück. Insgesamt sind die Steuereinnahmen des Fiskus im April um 2,2 Milliarden Euro unter dem Vorjahresmonat geblieben. Neben der Umsatzsteuer fallen hier auch die kräftigen Rückgänge bei der Einkommens- und Körperschaftssteuer (z.B. minus 400 Millionen) ins Gewicht.