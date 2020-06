Corona bringt den Konsum zum Absturz

Wirtschaftlicher Absturz

Aus diesem Index lässt sich das Ausmaß des wirtschaftlichen Absturzes gut erkennen: Zwei Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung gingen in Österreich nach der Corona-bedingten Sperre wöchentlich verloren. Jetzt sind es immer noch eine Milliarde Euro pro Woche. In Summe hat die Pandemie Österreich bis jetzt 14,5 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung gekostet. In ihrer Prognose, die „von großen Unsicherheiten geprägt ist“, wie Ritzberger-Grünwald betont, steht im nächsten Jahr wieder einkräftiges Wachstum von 4,9 Prozent und 2022 dann 2,7 Prozent. „Dabei darf man aber nicht vergessen, dass diese Wachstumsraten von einem tiefen Niveau starten“, fügt die Ökonomin hinzu.

Es könnte aber auch schlimmer werden. Diese Prognose geht davon aus, dass es zu keiner zweiten Infektionswelle kommt und Mitte 2021 eine Impfung oder gute medizinische Behandlung der Virus-Erkrankung zur Verfügung steht.

Sollte es zu einer zweiten, aber schwächeren Infektionswelle kommen, könnte das heimische Bruttoinlandsprodukt sogar um 9,2 Prozent schrumpfen und das Wachstum im nächsten Jahr nur 3,5 Prozent erreichen. Im Gegensatz zur Krise 2008 sind die asiatischen Märkte dieses Mal keine Stütze. Im Gegenteil: Die Exporte nach China und andere asiatische Länder sind zeitweise zum Erliegen gekommen.