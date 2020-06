Österreich öffnet: Welche Veranstaltungen auf dem Programm stehen

Fronleichnam heuer ohne traditionelle Prozessionen

Teppiche aus Blüten am Boden, junge Birkenbäumchen am Rand des Weges, Musikbegleitung oder gar eine Prozession in Form eines Bootskorsos: Rund um die kirchlichen Fronleichnamsfeiern hat sich einiges an Brauchtum mit Volksfestcharakter entwickelt, das gerne gesehen und auch von vielen Menschen gemeinsam gefeiert wird.

Je nach Region unterschiedlich ausgeprägt, aber stets mit einem Fixpunkt: Gläubige folgen dem Pfarrer und dem Allerheiligsten nach der Messe in einer Prozession. In Zeiten von corona-bedingten Sicherheitsmaßnahmen ist das aber nicht zu machen. Das Fronleichnamsfest muss heuer „in schlichter Form“ begangen werden, legte die Bischofskonferenz fest.

Das betrifft vor allem die traditionellen Prozessionen, die bis in das 13. Jahrhundert zurückreichen: Sie finden am morgigen Feiertag einfach nicht statt oder, falls irgendwie möglich, nur in „sehr eingeschränkter Form“. Denn der nötige Sicherheitsabstand kann während der Prozessionen kaum eingehalten werden.

Somit muss die Kirche mit lieb gewordenen Traditionen brechen. In Wien etwa entfällt der Rundgang durch die Innenstadt mit vielen Menschen und seinen sonst üblichen Stationen vor der Michaelerkirche oder der Peterskirche. Auf den kirchlichen Segen verzichten müssen jene, die keinen Platz im Stephansdom bekommen, aber nicht: Kardinal Christoph Schönborn wird am Ende des Gottesdienstes vom Riesentor aus die Stadt und ihre Bewohner segnen.

Auch in Graz-Seckau wird die Feier ausschließlich im Dom begangen. In Salzburg und Innsbruck sind zumindest ganz kurze Prozessionen mit wenigen Teilnehmern geplant: in Salzburg ein Rundgang um den Dom, in Innsbruck führt der Weg vom Dom zur nahen Annasäule.

Pfarrer am Land mit viel Platz könnten aber einen Ausweg wählen: Sie könnten den Gottesdienst bei passendem Wetter im Freien zelebrieren. Das Zurücktragen der Monstranz in die Kirche danach würde zumindest an eine Prozession erinnern.

Nicht nur wegen der Abstände innerhalb der Prozession, sondern auch unter den Zuschauern müssen heuer die spektakulären Versionen zu Wasser ausfallen. Auf dem Hallstätter See und Traunsee in Oberösterreich oder dem Millstättersee in Kärnten finden die Seenprozessionen üblicherweise Tausende Bewunderer am Ufer.