Warum Wirte trotz Corona-Krise ein neues Lokal eröffnen

Nicht immer schauen die Gastronomen derzeit optimistisch in die Zukunft. Die Umsätze sind laut Wirtschaftskammer deutlich zurückgegangen, noch immer müssen Wirte nach Gästen Ausschau halten. Anders ist das bei Astrid Gruber. Die Bad Sauerbrunnerin will neu durchstarten und auf dem kulinarischen Sektor reüssieren.

Voller Euphorie spricht sie über ihre Pläne, die sie mit Koch Herbert Paukovits ab kommenden Sonntag, den 14. Juni, in ihrem neuen Lokal „Wilma&Fred“ in der Strandhütte am Römersee umsetzen wird.

Die Idee ist der früheren Galeristin und Grafikerin im Rahmen ihrer Tätigkeit als ASKÖ-Trainerin in den Schulen vor einem Jahr gekommen: Da habe sie gesehen, was den Schülern so als Mittagessen serviert werde. „Das war frustrieren“, sagt Gruber. Sie möchte es besser machen und dafür hatte sie nach einer Küche Ausschau gehalten. Diese hat sie nun in der Strandhütte gefunden.