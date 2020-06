Burgenland: Krisenfeste Kultur im Sommer

"Kultürchen in Rust"

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil und Weinbaupräsident Andreas Liegenfeld sagen Unterstützung „in Form von Bewerbungen, Koordination und kleinen finanziellen Starthilfen“ zu.

In Rust öffnet das Winzerpaar Schreiner sein „Kultürchen 2020“. Victoria Schreiner erzählt: „Nach anfänglichem Corona-Straucheln haben wir aus dem Zuspruch unserer Kundschaft Kraft geschöpft. Es freut uns, dass Kulturschaffende und Gastronomie von unserer Idee begeistert waren.“ Die Gastgeberin selbst will in gewohnt skurriler Manier als „Buchstabensuppe“ durch die Abende führen, Gasthäuser und Bauern aus der Region sorgen für die Verpflegung.

Im Programm des kleinen Kultursommers in Rust werden Michaela Frühstück, Katharina Tiwald und Doris Knecht Literarisches präsentieren, die böhmische Blasmusik von SuSGe und die Improvisationstheatergruppe „Fette Christa“ bringen Musik und Szenisches auf die Bühne. Der Büchertisch wird vom Weltladen in Eisenstadt gedeckt. Den Auftakt macht am 4. Juli David Kleinl mit einem „Märchenhörspiel für Groß und Klein“. 10 Euro Spende pro Person gehen an die Kulturschaffenden des jeweiligen Abends. Reservierung unter 0676/4214623 oder office@weinbau-schreiner.at.