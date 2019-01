Die Esterhazys: Machtkämpfe und Intrigen über Jahrhunderte

Mit dem Zusammenbruch der Monarchie befanden sich Esterhazys Güter in fünf Ländern: in Ungarn, in der Tschechoslowakei, in Jugoslawien, Rumänien und in Österreich. Doch bald war alles verloren.

Denn als bedingungsloser Antinazi verließ der damalige Fürst Paul V. nach dem „Anschluss“ seine Besitzungen in Österreich. In Ungarn und in den anderen Ländern wiederum enteigneten ihn die Kommunisten. Und da sein burgenländischer Besitz ab 1945 in der Sowjetzone lag, war der Fürst ein armer Mann.

Als solcher heiratet er 1946 die Tänzerin Melinda Ottrubay. Nun beginnt die Geschichte einer großen Liebe, die letztlich aber als Kampfplatz zweier Familien endet. Der Fürst – eben noch einer der reichsten Magnaten Europas – lebt mit seiner Frau in einer ärmlichen Zimmer-Küche-Kabinett-Wohnung.