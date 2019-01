Angebliche Entführung: Mutter des Esterhazy-Chefs wieder aufgetaucht

Die Schilderung des gestrigen Zwischenfalls klang dramatisch. Gegen 15.30 Uhr war die betagte Mutter von Esterhazy-General Stefan Ottrubay mit ihrer Pflegerin in Eisenstadt unterwegs, als plötzlich zwei schwarze Limousinen "mit vermutlich ausländischen Kennzeichen", wie Polizei-Pressechef Helmut Marban dem KURIER mitteilte, anhielten. Aus einem Auto sollen ein Mann und eine Frau, aus dem zweiten Auto eine Frau ausgestiegen sein. Die rund 1,80 Meter große, blonde Frau ging auf die Pflegerin zu und stieß sie zur Seite. Die Pflegerin wurde dabei nicht verletzt. Anschließend sollen die drei mutmaßlichen Täter die 88-Jährige in eines der Autos gezerrt und Richtung Kleinhöflein davongebraust sein.

Die vermeintliche Entführung der löste am Dienstagnachmittag einen Großalarm für die Polizei in Eisenstadt aus, sogar Innenminister Herbert Kickl nahm am Dienstagabend zum möglichen Entführungsfall in Eisenstadt Stellung. Die Fahndung laufe. Es sei derzeit aber nicht sicher, "ob es sich um eine Entführung im klassischen Sinn handelt", meinte Kickl im ORF-"Report". Es wurde auch eine Fehde innerhalb der Familie nicht ausgeschlossen. Eine offizielle Bestätigung durch die Landespolizeidirektion blieb zunächst „aus kriminaltaktischen und Opferschutz-Gründen“ aus.

Keine 24 Stunden später dürfte der angebliche Entführungsfall geklärt sein. Wie die Krone berichtet, tauchte die 87-jährige Mutter von Stefan Ottrubay, Vorstand der millionenschweren Esterhazy-Stiftungen, wohlbehalten bei ihrer Tochter in Kitzbühel auf.