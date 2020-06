Wie das Wasser in den Neusiedler gelangt - und verschwindet

So war es ohne Wasser

„Von Mitte Juni an schwand alles Wasser, in der ganzen Seebreite wurde es trocken, nur an der tieferen Stelle zwischen Apetlon und Esterhaz schimmerte ein schmaler Wasserstreifen. Der Bodenschlamm trocknete bald auf und entwickelte mit dem herauskristallisierten Salze viel Staub, den der leiseste Wind emporwirbelte und große Staubwolken bildete, welche den Leuten wie Rauchwolken erschienen und oft die Meinung weckten, daß am drüberen Seeufer eine Feuersbrunst wüte.“

Aktuell ist wieder Feuer am Dach, denn so wie zuletzt 2003 sinkt der Wasserstand aufgrund zunehmender Trockenheit. Aber die Feuerwehr ist schon unterwegs, und zwar in Form einer Taskforce, die die technische Zuleitung von Wasser prüfen soll.