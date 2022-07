Über 9.600 Neuinfektionen + Intensivstationen in Deutschland eingeschränkt

Die steigende Nachfrage nach Corona-Schutzimpfungen in Niederösterreich führt nun dazu, dass die neun Landes-Impfzentren ab 16. Juli - zusätzlich zu Mittwoch und Freitag von 14.00 bis 19.00 Uhr - auch wieder an Samstagen von 10.00 bis 15.00 Uhr Immunisierungen anbieten werden. Dreimal so viele Menschen wie noch vor einem Monat wollten sich impfen lassen, teilte LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP) am Donnerstag nach einer Lagebesprechung in St. Pölten mit. Terminbuchungen seien nicht notwendig, aber möglich. Sie könnten auch bei Hausärzten in bis zu 600 Ordinationen im Bundesland vorgenommen werden, informierte Pernkopf. Ebenso sollen künftig auch wieder bis zu drei Impfbusse für ein noch besseres Angebot eingesetzt werden. Was die Landeskliniken angehe, stünde ein weiterer Anstieg der Hospitalisierungen bevor. "Entsprechend erhöhen wird sich deshalb wieder der Pflegeaufwand", merkte Pernkopf an, beruhigte jedoch in Bezug auf die Intensivstationen, die derzeit mit sechs Corona-positive Patientinnen und Patienten belegt seien. Für die Mitarbeiter in den Kliniken, Pflege- und Betreuungszentren sei festgelegt worden, dass Urlaube konsumiert werden sollen. Die Menschen sollten sich "unbedingt erholen und Kraft tanken".