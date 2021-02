Mutationen nehmen zu, Zahlen "zu hoch" + WHO: Astra Zeneca nicht zu früh als unwirksam abtun

Rund 80 Übertretungen der Covid-Maßnahmen-Gesetze haben Polizisten vergangene Woche bei knapp 400 Kontrollen bei Unterkünften in steirischen Skiregionen festgestellt. Viele Betriebe würden sich an die Vorgaben halten, hieß es Montagnachmittag seitens der Exekutive auf Twitter. „Um genau diese zu schützen, werden wir auch in den Semesterferien verstärkt kontrollieren“, wurde angekündigt. Das Land Salzburg will mit verstärkten Kontrollen von Zweitwohnsitzen gegen illegale Skiurlaube vorgehen. Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) habe heute den Auftrag dazu erteilt, hieß es am Montag gegen Abend in einer Aussendung. Die Polizei soll die schwarzen Schafe aufdecken. Vorige Woche wurde bekannt, dass Gesundheitsbehörden etwa drei Dutzend Strafverfahren gegen illegale Urlaubsvermieter in den Skigebieten seit Öffnung der Lifte am 24. Dezember eingeleitet haben.