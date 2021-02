Quarantäne-Streit um Tirol: Verwirrung um angebliche Lösung

Wie in ganz Österreich öffneten in Tirol auch am Montag die Geschäfte wieder. Für das Bundesland, das mit einem Cluster der südafrikanischen Corona-Variante kämpft, war jedoch bis in die vorangegangen Nachtstunden unklar, ob es die Öffnungsschritte geben wird. Oder ob vielmehr Verschärfungen verhängt werden.

Und die Nebel lichteten sich vorerst auch am Montagvormittag noch nicht. Während aus dem Gesundheitsministerium zu hören war, dass es offenbar "eine Lösung" in dem Konflikt gibt, schien man auf Seiten des Landes davon noch nichts zu wissen.

Marathon ohne Zieleinlauf

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hatten sich am Sonntag unter Einbindung von Experten einen Verhandlungsmarathon geliefert. Kurz vor Mitternacht hieß es aus dem Platter-Büro gegenüber dem KURIER: "Die Gespräche laufen noch".