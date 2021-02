Vorsichtige Entwarnung: Kaum Teilnehmer bei Corona-Demos in Wien

In Wien war für Samstag, 13 Uhr, ein Autokonvoi angemeldet. Rund 1.800 Autos sollten laut Anmeldung zweimal die Ringstraße abfahren. Der Konvoi sollte ein Zeichen gegen die Corona-Maßnahmen und "für die Versammlungsfreiheit" werden. Der Hintergrund dürfte die Untersagung von mehreren Demos in den vergangenen Wochen durch die Polizei sein.

Doch: Zum Treffpunkt, der um 11.30 Uhr in St. Marx war, kamen laut Polizei nur fünf Fahrzeuge. Dass tatsächlich so viele teilnehmen, wie angekündigt, galt schon im Vorfeld als unwahrscheinlich. Die Szene der Gegner der Corona-Maßnahmen, bei deren Aufmärschen immer wieder auch Rechtsextreme und Anhänger von Verschwörungserzählungen gesichtet worden waren, demonstrierte schon am Samstag in Wiener Neustadt (rund 600 Teilnehmer), in Salzburg (rund 500 Teilnehmer) und am Freitag in Linz (rund 300 Teilnehmer).

Nicht angemeldeter "Faschingsumzug"

In diversen Telegram-Gruppen der Szene wurde auch - so wie am Samstag in Wiener Neustadt - ein "Spaziergang" unter dem Deckmantel "Faschingsumzug" angekündigt. Zu diesem sollten die Teilnehmer auch Kinder mitbringen, damit ein Einschreiten für die Polizei schwieriger werde. Bei der Polizei wurde die angekündigte Versammlung, die am frühen Sonntagnachmittag am Maria-Theriesien-Platz starten sollte, im Vorfeld nicht angemeldet.

Aber auch dort wurden laut Polizei bis 13 Uhr noch keine Teilnehmer gesichtet. "Wir sind dennoch vor Ort und stehen mit einer angemessen Anzahl von Einsatzkräften bereit", teilt Polizeisprecherin Barbara Gass mit.

Generell war die Lage in der Wiener Innenstadt Sonntagmittag noch entspannt: Sechs weitere, kleinere Standkundgebungen an verschiedenen Plätzen sollten kaum für Unruhe oder Verkehrsverzögerungen sorgen. Darunter sind eine weitere, kleinere Kundgebung von Gegnern der Corona-Maßnahmen, aber auch Versammlungen, die etwa die Abtreibungsgesetze in Polen, die Situation in Belarus und die Lage von Flüchtlingen auf den griechischen Inseln zum Thema haben.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

