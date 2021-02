Unerlaubt Gäste bewirtet: Kärntner Wirt zum dritten Mal erwischt

Zum mittlerweile dritten Mal ist am Samstag ein Wirt im Skigebiet Großglockner Bergbahnen in Heiligenblut in Kärnten (Bezirk Spittal an der Drau) dabei erwischt worden, wie er Gäste bewirtete und somit gegen die Covid-19-Bestimmungen verstieß.

Wie die Polizei berichtete, wurde das Lokal gegen 16.45 Uhr, also nach Betriebsende der Bergbahnen, kontrolliert. Zumindest 35 bis 40 Gäste hielten sich auf der Terrasse und im Inneren auf, der Wirt schenkte Getränke aus.