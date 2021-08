Mallorca verbietet Partys in der Nacht + Konsequenzen für Impfverweigerer in Altersheimen

Das Impfgremium des Landes Kärnten hat am Montag weitere offene Impftermine festgelegt. Am 21. August werden in der Messehalle in Klagenfurt sowohl Terminimpfungen als auch solche ohne Termin von 8.00 bis 18.00 Uhr mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer durchgeführt. Das Vakzin gibt es auch am 22. August für Schüler (ab zwölf Jahre), Pädagogen und Eltern in Klagenfurt (Messehalle) oder Villach (Tennishalle Warmbad). Eine Anmeldung ist nicht nötig.

In Villach werden im Rathaussaal am 18. und am 20. August die Wirkstoffe von Moderna und Johnson & Johnson von 8.00 bis 18.00 Uhr ohne Termin angeboten. Im Industriepark Arnoldstein können alle Bürger am 20. August zu einem anmeldefreien Impftag kommen. Von 12.00 bis 19.00 Uhr wird das Vakzin von Moderna verimpft, welches ab zwölf Jahren zugelassen ist.

In die Gemeinde Kleblach-Lind (Bezirk Spittal an der Drau) kommt am 21. August das mobile Impfteam. Dort kann man sich von 8.00 bis 16.00 Uhr mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson impfen lassen. Der Impfstoff ist erst ab 18 Jahren zugelassen, es reicht eine Impfung.