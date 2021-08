Strengere Regeln für Ungeimpfte: Wer dafür ist, wer dagegen

Auch die Kärntner Gesundheitslandesrätin Beate Prettner kann dem Vorstoß was abgewinnen: "Die vierte Welle ist da, daher werden schärfere Maßnahmen für Nicht-Geimpfte unumgänglich sein." Aber: Prettner wünscht sich eine bundesweite Regelung, "Alleingänge haben keinen Sinn."

Offen zeigt man sich auch in Tirol. Prinzipiell sei "alles zu unterstützen, was Menschen motiviert, sich impfen zu lassen", so Gesundheitslandesrätin Annette Leja. Auch aus Tirol wird betont, dass man eine bundeseinheitliche Vorgangsweise bevorzuge.

Abwartend zeigt man sich in Niederösterreich: Bundesweite Maßnahmen würde man begrüßen, auf Landesebene sind vorerst jedoch keine Verschärfungen vorgesehen. Jeden Tag neue Forderungen einzubringen führe zu Verunsicherung in der Bevölkerung, so Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig.