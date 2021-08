Corona vom Urlaub eingeschleppt: Kroatien ist Spitzenreiter

Die Urlaubszeit macht sich weiter in der Corona-Statistik bemerkbar: Rund 30 Prozent der Neuinfektionen waren in der vergangenen Woche auf Reiserückkehrer zurückzuführen.

Mit Abstand an der Spitze liegt dabei Kroatien: 961 Fälle waren Ende Juli bzw. Anfang August (Kalenderwoche 30/31) auf Menschen zurückzuführen, die dort auf Urlaub waren, berichtet heute.at und beruft sich auf die Statistik des Corona-Krisenstabs.

Mehr als verdoppelt haben sich die Infektionszahlen, die auf Rückkehrer aus der Türkei fallen: 183 Fälle wurden zuletzt verzeichnet, in der Woche davor waren es 96.

An zweiter Stelle in der Statistik steht aber Spanien mit 219 Fällen. An dritter Stelle Italien mit 190, danach die Türkei (183) und an fünfter Griechenland mit 147 Fällen.

