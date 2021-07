Top 5: In diesen Ländern haben sich die meisten Urlauber angesteckt

Ein "unbeschwerter Sommer", wie ihn der Bundeskanzler versprochen hat, sieht wohl anders aus: Ein nicht unbeträchtlicher Teil der Neuinfektionen in Österreich ist auf Reiserückkehrer zurückzuführen.

Ende Juni bzw. Anfang Juli (KW 26) war laut Erhebung der AGES jede vierte Neuinfektion reiseassoziiert, in der Woche darauf (KW 27) sogar jede dritte. In der Vorwoche (KW 28) waren es immerhin noch rund 15 Prozent.

Die Liste der Top-5-Länder, in denen sich Urlauber angesteckt und das Virus mit nach Österreich gebracht haben, führt Spanien an. Laut AGES gab es in den vergangenen zwei Wochen (KW 27 plus 28) in Summe 324 Fälle.