Mückstein-Plan: "Dritte Impfrunde ab November bei Hausärzten"

Ziemlich genau hundert Tage ist es her, dass Wolfgang Mückstein das Gesundheitsministerium von Rudolf Anschober übernahm. In dieser Zeit war der Impffortschritt beachtlich, doch nun tun sich neue Problemfelder auf.

KURIER: Im April wechselten Sie von Ihrer Praxis ins Gesundheitsministerium: Was mussten Sie neu lernen?

Wolfgang Mückstein: Es war eine Zeit, in der es wenig Pausen gab. Ich habe gelernt, dass es viel Abstimmung benötigt und viele Interessen zu beachten sind. Man stellt sich vor, als Gesundheitsminister macht man eine Verordnung, und dann ist das so. Aber in einer Bundesregierung stimmt das natürlich nicht, da erfordern wichtige Verordnungen viele Gespräche mit Kanzler, Vizekanzler und den anderen Ministerien.

Mussten Sie, wie bei Amtsantritt angekündigt, unpopuläre Entscheidungen treffen?

Ich habe in den ersten 90 Tage öffnen können, was natürlich angenehmer ist. Jetzt sind die Zahlen unerwartet raufgegangen, und es ist Zeit, an kleinen Schrauben zu drehen. Ich glaube, das ist vertretbar und zumutbar. Wenn der Zug einmal sehr schnell fährt, ist es schwierig und erfordert sehr harte Maßnahmen, um ihn wieder zu bremsen. Jetzt fährt er erst langsam an. Aber wir haben den Beginn der vierten Welle, das ist so, und das lässt sich nicht aufhalten. Wir sind aber nicht Beifahrer, sondern sitzen am Steuer. Wir werden jetzt evidenzbasiert Maßnahmen setzen, um die Infektionskurve in die Länge zu ziehen.

Müssen Sie diese unerfreulichen Entscheidungen treffen, während die ÖVP auf Eigenverantwortung setzt und erklärt, für Geimpfte sei die Pandemie vorbei?

Selbstverantwortung und politische Verantwortung schließen einander nicht aus. Aber die Politik kann sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Wir haben drei Lockdowns hinter uns. Wenn da manche in der Wirtschaft sagen, es ist eine Unzumutbarkeit 3 G zu kontrollieren, dann frage ich mich, was ist denn zumutbar? Ich mag auch keine Masken, aber einen weiteren Lockdown würde ich auch nicht haben wollen. Jetzt gehen die Zahlen rauf. Wenn wir Pech haben, sind wir Anfang August bei einer 7-Tages-Inzidenz von über 75, dann gelten wir in Kombination mit der dominierenden Delta-Variante als Varianten-Gebiet. Dann ist Schluss mit Tourismus.