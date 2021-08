Corona-Aufruf: Drei Cluster in der Steiermark

Die obersteirische Bezirkshauptmannschaft Liezen hat in einem öffentlichen Aufruf drei mögliche Corona-Cluster im Bezirk gemeldet und die Bevölkerung zur Vorsicht gemahnt.

Besucher des Winklern-Bierzelts (7. und 8. August), der Grimmingtherme (5. August) und der Schladminger Hütte Planai (7. bis 9. August 2021) werden gebeten, in den nächsten Tagen ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten.

Rund um das Winklern Bierzelt in Irdning-Donnersbachtal sind bereits vier bestätigte Fälle bekannt, schilderte Christian Schwaiger von der BH Liezen auf Anfrage der APA. Rund 1.400 Menschen wurden als Besucher des Festzeltes registriert.

In der Grimmingtherme von Bad Mitterndorf ist eine danach positiv getesteter Person am 5. August von 10.00 bis 13.00 Uhr im Liegebereich gelegen und hat sich dazwischen auch im Wasser aufgehalten. In der Schladminger Hütte Planai ist eine Servierkraft als positiver Fall gemeldet worden. Die Person hat eine gewisse Anzahl von Tischen bedient. 15 Tests konnten schon angeordnet werden.

Besucher der drei Örtlichkeiten wurden gebeten, bei Symptomen wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Entzündungen der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes das Gesundheitstelefon 1450 mit dem Hinweis "Cluster Grimmingtherme", "Cluster Schladminger Hütte Planai" oder Cluster "Winklern Bierzelt" zu kontaktieren, damit die behördliche PCR-Testung veranlasst werden kann. In diesem Fall ist der Kontakt zu anderen Personen bis zum Vorliegen des Testergebnisses möglichst einzuschränken.